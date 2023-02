Ölpreise sinken leicht

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am späten Nachmittag (MEZ) 85,00 US-Dollar. Das waren 38 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig, um 34 Cent auf 78,25 Dollar.

Im Handelsverlauf hielten sich die Notierungen leicht in der Verlustzone. Marktbeobachter verwiesen auf die jüngste Entwicklung der Ölreserven in den USA. Bereits am Mittwoch war bekannt geworden, dass die Lagerbestände an Rohöl in den USA in der vergangenen Woche viel stärker als erwartet gestiegen waren. Außerdem ging es mit den US-Ölreserven die achte Woche in Folge aufwärts, was die Ölpreise tendenziell belastet.

Seit einigen Wochen bewegen sich die Ölpreise in einer vergleichsweise engen Spanne zwischen 80 und 90 Dollar. Nach oben werden die Preise durch Nachfragesorgen wie die immer wieder aufkeimenden Konjunkturängste begrenzt. Für Auftrieb bei den Ölpreisen sorgen hingegen das knappere Angebot aus Russland und die Hoffnungen auf eine konjunkturelle Belebung in China./jkr/he