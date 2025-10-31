31.10.2025 10:17:38

Ölpreise sinken leicht vor Treffen der Opec+

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag vor einem Treffen des Ölverbunds Opec+ leicht gesunken. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember gab um 20 Cent auf 64,80 US-Dollar nach. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 60,29 Dollar und damit 28 Cent weniger als am Vortag.

Am Ölmarkt warten die Anleger auf ein Treffen des Verbunds Opec+, in dem neben Opec-Staaten auch andere wichtige Förderländer wie Russland organisiert sind. Die Gespräche der Vertreter der Opec+ sollen am Sonntag geführt werden. Es wird erwartet, dass die beteiligten Staaten einmal mehr eine Anhebung der Fördermenge beschließen werden.

Zudem haben die Investoren mögliche Auswirkungen von Sanktionen gegen Russland im Blick, darunter die US-Sanktionen gegen die führenden russischen Produzenten Rosneft und Lukoil. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, haben einige Ölraffinerien in Indien ihre Importe aus Moskau für die kommenden Monate ausgesetzt und suchen nach alternativen Bezugsquellen./jkr/jsl/stk

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentiert, bewegt sich der deutsche Aktienmarkt abwärts. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen