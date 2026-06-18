Ölpreise sinken mit Abkommens zwischen USA und Iran - Brent unter 80 US-Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag die Talfahrt der vergangenen Handelstage fortgesetzt. Mit der Notierung für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August ging es den sechsten Handelstag in Folge nach unten. Zuletzt wurden 78,37 US-Dollar gezahlt und damit anderthalb Prozent weniger als am Vortag.

Zeitweise war der Preis für Öl der Nordseesorte Brent im frühen Handel bis auf 77,10 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang März. Mittlerweile liegt die Notierung nur noch knapp über dem Niveau, das vor dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar herrschte.

Nach der Unterzeichnung eines Rahmenabkommens zwischen den USA und dem Iran sind die getroffenen Vereinbarungen laut dem Vermittlerstaat Pakistan mit "sofortiger Wirkung" in Kraft getreten. Für den Ölmarkt ist vor allem wichtig, dass Teheran die Straße von Hormus "unverzüglich wieder öffnen", und die USA die Seeblockade iranischer Häfen umgehend aufheben werde, gab der pakistanische Ministerpräsident Shehbaz Sharif in der Nacht auf Donnerstag auf X bekannt.

Experten der US-Großbank Goldman Sachs gehen davon aus, dass sich die Ölausfuhren aus den Fördergebieten am Persischen Golf bis Ende des kommenden Monats normalisieren könnten. Zuvor hatten sie Analysten mit einer Normalisierung erst bis Ende August gerechnet. Allerdings könnten die Lieferströme durch die Straße von Hormus nach Einschätzung von Goldman Sachs künftig nur etwa 70 Prozent des Vorkriegsniveaus erreichen, weil die Förderländer mittlerweile alternative Exportwege nutzen./jkr/jha/