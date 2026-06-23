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23.06.2026 16:28:39

Ölpreise sinken - Nordseeöl Brent auf niedrigstem Stand seit Anfang März

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag erneut gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent zur Lieferung im August fiel um 1,35 Prozent auf 76,51 US-Dollar. Am Freitag war der Preis für Nordseeöl noch über 80 Dollar gehandelt worden. Mit zeitweise 76,47 Dollar erreichte der Preis den niedrigsten Stand seit Anfang März. Der Iran-Krieg begann Ende Februar.

Auslöser für den jüngsten Preisrückgang sind Verhandlungen über ein Ende des Iran-Kriegs, nachdem sich die USA und der Iran zuvor in einem Rahmenabkommen auf eine Waffenruhe verständigen konnten. Der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen in Genf hat allerdings Angaben von US-Vizepräsident JD Vance über gemeinsame Vereinbarungen bei den jüngsten Verhandlungen widersprochen. So habe der Iran bislang nicht der Entsendung von Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) zur Überwachung von Atomaktivitäten zugestimmt. Ob Inspektoren wieder in den Iran reisen, sei Gegenstand der Gespräche einer Arbeitsgruppe, die erst noch zusammentreten müsse, sagte Bahreini.

Es stehe noch ein langer Weg bevor, sagte die Rohstoffhändlerin Rebecca Babin vom kanadischen Vermögensverwalter CIBC Private Wealth. Ihrer Einschätzung nach könnte es sein, dass der Markt bereits einen Überschuss an Rohöl einpreise, noch bevor dieser tatsächlich eintritt.

Andere Experten gehen davon aus, dass es infolge der Gespräche zu stärkeren Preisschwankungen am Markt kommen kann, je nach Stand. Besonders empfindlich reagieren die Notierungen auf Nachrichten, die die Straße von Hormus betreffen. Die Meerenge soll nach der bisher getroffenen Rahmenvereinbarungen für Handelsschiffe vorerst befahrbar sein.

Jüngste von der Nachrichtenagentur Bloomberg ausgewertete Daten belegen, dass am Wochenende Millionen Barrel Öl durch die Meerenge transportiert wurden. Die Meerenge ist eine für die Weltwirtschaft bedeutende Route für die Lieferung von Rohöl aus den Förderstaaten am Persischen Golf. Die Blockade der Straße von Hormus infolge des Iran-Kriegs hatte den Ölpreis im März zeitweise über 120 Dollar je Barrel getrieben./jsl/jha/

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