26.08.2026 15:43:38

Ölpreise sinken weiter - Iran und Oman einigen sich auf Schiffstransporte

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Mittwoch gefallen und haben damit die Abwärtsbewegung seit Beginn der Handelswoche fortgesetzt. Diplomatische Bemühungen zur Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die für den Ölhandel wichtige Straße von Hormus hatten die Notierungen unter Verkaufsdruck gesetzt. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Oktober wurde bei 86,76 US-Dollar gehandelt und damit zwei Prozent niedriger als am Vortag. Zeitweise war die Notierung bis auf 85,41 Dollar gefallen.

Zuletzt haben diplomatische Bemühungen im Nahen Osten an Dynamik gewonnen, was die Gefahr einer erneuten militärischen Eskalation dämpfte. Der Iran und der Oman haben sich auf einen "vorläufigen Rahmen" zur Wiederaufnahme der Schifffahrt durch die Straße von Hormus geeinigt. Die Bemühungen zielen darauf ab, die Öltransporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Meerenge zu erhöhen.

Seit Montag ist der Preis für Rohöl der Sorte Brent um etwa acht Dollar je Barrel gesunken. Zuvor hatten die Aussicht einer dauerhaften Blockade der Meerenge am Persischen Golf die Ölpreise noch stark nach oben getrieben. Seit Beginn des Jahres ist der Rohstoff um mehr als 40 Prozent teurer geworden.

Am Markt wurde zudem auf einen Anstieg der Ölreserven in den USA verwiesen. Dem Interessenverband American Petroleum Institute (API) zufolge sind die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 4,2 Millionen Barrel gestiegen. Größere Ölreserven in der größten Volkswirtschaft der Welt setzen die Ölpreise in der Regel unter Druck. Im weiteren Handelsverlauf werden noch die offiziellen Lagerdaten der US-Regierung erwartet./jkr/jsl/he

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