NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten stabilisiert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 89,76 US-Dollar. Das waren 0,4 Prozent mehr als am Vortag.

Vorsichtiger Optimismus mit Blick auf die Bemühungen zur Beendigung des Krieges zwischen dem Iran und den USA hatte am Montag auf die Ölpreise gedrückt. So hatte der Brent-Preis am Montagmorgen davor zeitweise über 93 Dollar gelegen.

US-Vizepräsident JD Vance traf sich laut Axios mit dem Premierminister von Katar, um über die Verhandlungen mit dem Iran zu sprechen. Das Land am Persischen Golf fungiert als Vermittler bei den Bemühungen zur Beilegung des fast neunmonatigen Konfliktes.

Die globale Referenzsorte Brent ist in diesem Monat eingebrochen, nachdem Präsident Donald Trump von erneuten Angriffen abgesehen hatte, obwohl es zu einer Zunahme von Angriffen des Iran gekommen ist. Trump drohte kürzlich damit, die Angriffe im nächsten Jahr wieder aufzunehmen, sollten die Gespräche scheitern. Trotz der Angriffe auf Tanker, die die Straße von Hormus durchqueren, sind die Rohölexporte aus dem Persischen Golf zuletzt gestiegen.

Eine erneute militärische Eskalation dürfte nach Einschätzung von Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen zumindest kurzfristig vom Tisch sein. "Das bedeutet allerdings nicht, dass eine friedliche Lösung des Konfliktes zwangsläufig wahrscheinlicher geworden ist", heißt es in einem Kommentar. "Die Positionen beider Seiten liegen weiterhin weit auseinander: Während der Iran auf eine Aufhebung der Seeblockade drängt, bestehen die USA weiterhin auf Zugeständnissen beim iranischen Nuklearprogramm." Zudem würden die Angriffe des Iran und der mit ihm verbündeten Huthis anhalten. "Die Lage am Ölmarkt bleibt somit trotz der augenscheinlichen Entspannung fragil", schreibt Nguyen./jsl/jkr/mis