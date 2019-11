Ölpreise steigen etwas

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Auf Wochensicht steuerten sie allerdings auf deutliche Abschläge zu. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete gegen Mittag 59,66 US-Dollar. Das waren vier Cent mehr am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 16 Cent auf 54,34 Dollar.

In den vergangenen Tagen standen die Rohölpreise allerdings spürbar unter Druck. Ausschlaggebend waren unter anderem neuerliche Zweifel an einer grundsätzlichen Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China. Zusammen mit der schwächeren Verfassung der Weltwirtschaft trübt dies die Aussichten für die globale Ölnachfrage. Das belastet die Preise.

Zunehmende Zweifel gibt es auch am Zusammenhalt des Verbunds Opec+. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der traditionellen Opec-Länder unter Führung Saudi-Arabiens und weiteren einflussreichen Ölproduzenten wie Russland. Gerade auf russischer Seite werden Stimmen lauter, die eher gegen weitere Förderkürzungen sprechen.

Rohstoffexperte Carsten Fritsch von der Commerzbank verwies auf einen Medienbericht, wonach die Ölproduktion der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) im Oktober um 690 000 auf 29,6 Millionen Barrel pro Tag gestiegen sei. Die Opec-Fördermenge liege damit über dem von der Internationalen Energieagentur (IEA) geschätzten Bedarf im ersten Halbjahr 2020, sagte Fritsch. Dies unterstreiche die Notwendigkeit einer weiteren Produktionskürzung./jkr/jsl/fba