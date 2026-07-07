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07.07.2026 21:50:38
Ölpreise steigen weiter - Spannungen zwischen USA und Iran nehmen wieder zu
NEW York (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag im Handelsverlauf weiter gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August legte zuletzt um 5,63 Prozent auf 76,04 US-Dollar zu. Zuvor hatten die Vereinigten Staaten angekündigt, eine vor gut zwei Wochen erteilte Ausnahmegenehmigung für den Verkauf iranischen Öls werde wieder zurückgenommen. Hintergrund sind Angriffe auf Tanker in der Straße von Hormus, für die die iranischen Revolutionsgarden verantwortlich gemacht werden./he/bek
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