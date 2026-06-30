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30.06.2026 14:01:13
Ölpreise und Tankrabatt helfen: Deutsche Inflationsrate fällt im Juni überraschend auf 2,3 Prozent
Der Angriff Israels und der USA auf den Iran treiben die Inflation weltweit an. Die Bundesregierung reagiert darauf unter anderem mit dem Tankrabatt - mit Erfolg. So kann die Inflation nicht nur im Zaum gehalten werden, sondern sinkt im Juni sogar.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Rohstoffe in diesem Artikel
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