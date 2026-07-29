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Preise steigen wieder 29.07.2026 08:22:00

Ölpreise verteuern sich nach erneuter Eskalation im Nahen Osten

Ölpreise verteuern sich nach erneuter Eskalation im Nahen Osten

Die Ölpreise sind am Mittwoch nach deutlichen Verlusten der vergangenen Handelstage wieder gestiegen.

Die Notierungen legten kräftig zu, nachdem der Iran erstmals seit dem US-Angriffsstopp ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert hatte. Für Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im September wurden 87,15 US-Dollar gezahlt und damit fast vier Prozent mehr als am Vortag.

Zuvor war der Preis für Rohöl der Sorte Brent drei Handelstage in Folge gefallen, nachdem er in der vergangenen Woche zeitweise auf über 100 Dollar je Barrel gestiegen war. Die USA und der Iran hatten ihre gegenseitigen Angriffe zeitweise gestoppt und damit den Rückgang der Ölpreise ausgelöst.

In der vergangenen Nacht waren aber nach Informationen des US-Nachrichtenportals "Axios" iranische Raketen in Richtung eines US-Stützpunktes in Jordanien geflogen. Alle Geschosse seien abgefangen worden, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit, ohne Angabe des Ziels der Angriffe. Derweil griffen die US-Streitkräfte nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Verbündeten Saudi-Arabien im Irak "Terroristen" an, die dem

Iran nahestünden.

Am Ölmarkt wird vorerst nicht mit einer Entspannung der Lage für die Öltransporte durch die Straße von Hormus gerechnet. "Die anhaltende Bedrohung durch Raketen, Minen, Drohnen und Maßnahmen Teherans wird einen erheblichen Teil des Schifffahrtsmarktes davon abhalten, sich zu engagieren", heißt es in einer Einschätzung der Investmentbank RBC Capital Markets.

Der auf Internetseiten sichtbare Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus - die den Persischen Golf mit seinen Ölfördergebieten mit den Weltmärkten verbindet - blieb am frühen Mittwoch weiter gering. Mit den jüngsten Angriffen des Iran dürfte sich an dieser Entwicklung vorerst wenig ändern.

Unterdessen greifen Industriestaaten weiter verstärkt auf ihre Ölreserven zurück. In den USA hat der Interessenverband American Petroleum Institute (API) in der vergangenen Woche einen Rückgang der Lagerbestände an Rohöl um 3,3 Millionen Barrel verzeichnet. Im weiteren Verlauf des Tages werden die offiziellen Daten der US-Regierung zur Entwicklung der Ölreserven erwartet.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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