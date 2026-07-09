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Iran-Krieg im Fokus 09.07.2026 16:03:00

Ölpreise wieder etwas rückläufig: Konflikt im Nahen Osten im Blick

Ölpreise wieder etwas rückläufig: Konflikt im Nahen Osten im Blick

Die Ölpreise haben am Donnerstag nach dem jüngsten deutlichen Anstieg ein wenig nachgegeben.

Am Dienstag und Mittwoch hatten die Preise angesichts des aufgeflammten Krieges zwischen den USA und dem Iran spürbar zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 77,60 US-Dollar. Das waren 0,55 Prozent weniger als am Vortag. Zum Wochenstart hatte der Preis noch bei rund 72 Dollar je Barrel gelegen.

Nach den massiven Luftangriffen des US-Militärs wächst im Iran die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg. Die Vereinigten Staaten bombardierten nach eigenen Angaben rund 90 militärische Ziele. Es war die zweite Nacht in Folge, in der es Angriffe gab. Der Iran reagierte mit eigenen Angriffen. Dabei gerieten auch Kuwait, Bahrain und Jordanien, die wichtige US-Militärbasen beherbergen, wieder unter Beschuss.

Die erneute Eskalation im Nahost-Konflikt hat den globalen Energiemarkt in dieser Woche aufgeschreckt. Im Zentrum der Spannungen steht die Straße von Hormus, die die Öl- und Gas-Produzenten am Persischen Golf mit den Weltmärkten verbindet. Die USA hatten Angriffe gestartet, nachdem mehrere Handelsschiffe attackiert worden waren. Sollten die Meeresstraße erneut vollständig geschlossen werden, könnte der Ölpreis um weitere zehn US-Dollar steigen, schätzte Analyst Scott Shelton vom Brokerhaus TP ICAP.

Die Straße von Hormus sei nie wirklich normalisiert geöffnet worden, sagte Henry Hoffman, Co-Portfolio-Manager des Catalyst Energy Infrastructure Fund der Nachrichtenagentur Bloomberg. Nun drohten weitere Produktionskürzungen, und eine größere Eskalation könne deutlich stärkere Schäden an der regionalen Energieinfrastruktur verursachen, deren Folgen weit über einen ersten Preissprung hinausreichten.

/jsl/he

LONDON (dpa-AFX)

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