Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 93,18 US-Dollar. Damit stieg der Preis der Referenzsorte um 1,34 Prozent.

Die verstärkten iranischen Angriffe auf Tanker stützen die Ölpreise. Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an zwei Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei mit mehr als vier Millionen Barrel Rohöl geladene Supertanker seien in der Meerenge auf Seeminen gefahren, berichtete die mit der Militärorganisation verbundene Nachrichtenagentur Tasnim.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.

Dies war auch teilweise gelungen. Die Versorgung der Weltmärkte mit Rohöl hatte sich verbessert. Die Internationale Energieagentur (IEA) hatte Ende der vergangenen Woche ein Überangebot an Rohöl für das dritte Quartal prognostiziert. Diese Entwicklung könnte durch die iranischen Angriffe ausgebremst werden.

Zudem rückt die Möglichkeit neuer amerikanischer Militärangriffe auf den Iran in den Blick der Märkte. US-Präsident Donald Trump sieht angesichts von angeblichen iranischen Anschlagsplänen Anzeichen dafür, dass sich die Islamische Republik mit chemischen und biologischen Waffen beschäftigt. Angesprochen auf Berichte über mögliche Anschlagspläne in der US-Hauptstadt Washington, D.C., sagte Trump dem US-Sender Fox News: "Es gibt Hinweise darauf, dass der Iran sich mit Gasen und (...) biologischen Waffen befasst."

Dem US-Nachrichtenportal "Axios" zufolge zieht Trump eine Wiederaufnahme der Kampfhandlungen gegen den Iran zusammen mit Israel in Betracht. Israel behauptet demnach, über Geheimdienstinformationen zu verfügen, denen zufolge der Iran seine Forschung und Entwicklung im Bereich chemischer Waffen intensiviert.

"Wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem die Verbesserung der Versorgungslage ausreicht, um die militärischen Zwischenfälle in der Region in den Hintergrund zu drängen", sagte Florence Schmit, leitende Energiestrategin bei der Rabobank, der Nachrichtenagentur Bloomberg.

Die Versorgungskrise infolge der Blockade der Straße von Hormus wird den Energiemarkt nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur langfristig prägen. "Ich sehe keinen glaubhaften Weg, wie die Energiewelt wieder so sein könnte, wie sie früher war", sagte IEA-Chef Fatih Birol. Die Krise führte demnach dazu, dass zahlreiche Länder ihre Energiestrategie angepasst haben.

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)