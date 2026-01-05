|
Ölpreise ziehen an: Wall Street startet stark in die Woche
Der Sturz Maduros in Venezuela sorgt an der Wall Street nicht für Panik. Die Ölpreise fallen zunächst, legen im Tagesverlauf aber deutlich zu. Insgesamt schauen die US-Anleger inzwischen gelassener auf die stürmische Geopolitik.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|61,85
|0,08
|0,13
|Ölpreis (WTI)
|58,49
|0,17
|0,29