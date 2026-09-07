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Nahost-Konflikt 07.09.2026 07:35:39

Ölpreise ziehen an: Brent nimmt Hürde von 97 US-Dollar

Ölpreise ziehen an: Brent nimmt Hürde von 97 US-Dollar

Die Ölpreise haben am Montag nach weiteren gegenseitigen Angriffen im Krieg zwischen den USA und dem Iran weiter zugelegt.

Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November wurde zuletzt bei 97,36 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein Prozent höher als vor dem Wochenende.

Ein von den USA angegriffener iranischer Öltanker ist nach Angaben des US-Militärs im Golf von Oman gesunken. Der Tanker war allerdings nicht mit Öl beladen. Das US-Militär hatte bereits am Samstag mitgeteilt, drei iranische Öltanker angegriffen zu haben. Dem US-Militär zufolge stellten die Angriffe eine Vergeltung für "mehrere" Attacken der Iraner auf amerikanische Kriegsschiffe in der Region dar. Iranische Medien berichteten unter Berufung auf die Revolutionsgarden ebenfalls von den Angriffen auf die US?Kriegs­schiffe.

Unterdessen haben Staaten des Ölförderverbands Opec+ am Wochenende mitgeteilt, dass sie ihre Produktionsziele im Oktober nicht weiter anheben. Eine Kerngruppe aus sieben Mitgliedern, darunter die Großproduzenten Saudi-Arabien und Russland, gab die Beibehaltung der aktuellen Quoten nach einer Online-Sitzung bekannt.

"In einem Aufwärtsszenario, in dem sich die Angriffe auf Schiffe ausweiten und intensivieren, sehen wir Brent potenziell bei 120 US-Dollar", sagte Daan Struyven, Co-Leiter der globalen Rohstoffforschung bei Goldman Sachs, in einem Interview mit Bloomberg TV. Die Ereignisse der vergangenen Tage zeigten, dass das Risiko einer Ausweitung und Verschärfung der Störungen im Schiffsverkehr erheblich sei.

Bereits in der Vorwoche waren die Ölpreise kräftig gestiegen, nachdem sich die Spannungen zwischen den USA und Iran nach einer Phase relativer Ruhe wieder verschärft hatten.

/stk/zb

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: 3Dsculptor / Shutterstock.com

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