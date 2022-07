Ölpreise zittern vor Fed-Entscheid - Gas deutlich teurer

Am heutigen Mittwoch um 20 Uhr deutscher Zeit gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Im Vorfeld herrscht an den Rohstoffmärkten die Ruhe vor dem Sturm. Die Ölpreise verharren voller Spannung auf Vortagsniveau. Die Gaspreise jedoch klettern deutlich - was vor allem mit den eingeschränkten Gaslieferungen nach Deutschland zu tun hat.