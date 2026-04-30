Ölpreis (Brent)

109,08
USD
-5,01
-4,39 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
Sorte
Brent
WTI
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
30.04.2026 11:09:38

Ölpreissprung nach Trumps Absage an Iran-Vorschlag - Brent auf 4-Jahreshoch

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Donnerstag mit der Aussicht auf eine längere Blockade der Straße von Hormus wieder kräftig gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent mit Lieferung im Juni kletterte um drei Prozent auf 121,62 Dollar. Zeitweise wurde bei 126,41 Dollar der höchste Stand seit 2022 erreicht.

Seit etwa einer Woche geht es mit dem Preis für Brent-Öl kontinuierlich nach oben. Mittlerweile ist Rohöl teurer als zu Beginn des Iran-Kriegs, der einen massiven Preissprung bei Energierohstoffen auslöste. Auch der Preis für Rohöl aus den USA verteuerte sich wieder. Hier stieg der Preis für ein Barrel zuletzt um fast ein Prozent auf 107,77 Dollar.

Nachrichten über militärische Optionen der USA im Iran trübten die Stimmung an den Märkten, sagte Analyst Rodrigo Catril von der National Australia Bank. Nach Informationen des US-Portals "Axios" will US-Präsident Donald Trump den Druck auf den Iran aufrechterhalten. Einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, lehne er ab. Zugleich bereite sich das US-Militär dem Bericht zufolge auf neuerliche Luftangriffe vor, um die Verhandlungen voranzubringen.

Die für den weltweiten Gas- und Ölhandel wichtige Straße von Hormus bleibt damit weiter blockiert und es gibt derzeit keine Aussicht auf eine Öffnung. Das treibt die Kurse am Ölmarkt immer weiter nach oben. Mittlerweile hat sich der Preis für Rohöl der Sorte Brent seit Beginn des Jahres verdoppelt./jkr/la/jha/

Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
Werbung
Handeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 109,08 -5,01 -4,39

Letzte Top-Ranking Nachrichten

01.05.26 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
01.05.26 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen