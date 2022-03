Ölsorten Brent und WTI weiter auf Rekordkurs

Wie schon in den vergangenen Tagen geht es für den Ölpreis auch am Donnerstag weiter nach oben. Angesichts des Kriegs in der Ukraine flüchten immer mehr Investoren aus Aktienanlagen und Ölinvestments in Russland werden zunehmend gemieden. Das treibt die Preise für die Nordseesorte Brent und die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) an.