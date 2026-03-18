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18.03.2026 13:58:00
Österreich will Steuern auf Benzin und Diesel senken - um mehrere Cent pro Liter
Beim Preiszyklus an den Tankstellen nähert sich Deutschland bereits dem österreichischen Modell an. Nun will die Regierung in Wien auch die Spritsteuern reduzieren. Dabei sind die dort ohnehin schon günstiger als hierzulande.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Super Benzin
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