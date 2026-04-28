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29.04.2026 00:05:53
Oil ends up nearly 3% as Hormuz disruption outweighs UAE Opec exit
Global energy prices could rise 24 per cent in 2026 to their highest level since Russia’s invasion of UkraineWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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