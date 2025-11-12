Ölpreis (WTI)

58,35
USD
-0,14
-0,24 %
Nachrichten
12.11.2025 22:42:11

Oil prices fall on Opec 2026 supply outlook

[HOUSTON] Oil prices fell more than US$2 a barrel on Wednesday, weighed down by an Opec report saying global oil supply will match demand in...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Rohstoffe in diesem Artikel

Ölpreis (Brent) 62,48 -0,20 -0,32
Ölpreis (WTI) 58,35 -0,14 -0,24

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Märkte in Fernost mehrheitlich höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im frühen Handel mit Gewinnen, während das deutsche Börsenbarometer kaum vom Fleck kommt. An Asiens Börsen geht es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

