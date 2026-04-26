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26.04.2026 05:15:00
Oil, Geopolitics, and Cameco: Here's Where the Stock Could Be in 12 Months
The geopolitical conflict in the Middle East has led to high oil prices, which is hardly a surprise. However, the situation highlights the importance of power to the normal functioning of the world economy. And it makes a company like Cameco (NYSE: CCJ), which provides fuel and services to nuclear power plants, look a lot more attractive. Cameco has been a public company for a long time. It suffered through the deep uranium market downturn after the Fukushima nuclear meltdown. And it has survived to see the benefits of today's nuclear power renaissance, as electricity demand from data centers, artificial intelligence, and electric vehicles has led to a reconsideration of nuclear power as a clean energy source. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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