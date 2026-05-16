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16.05.2026 21:15:00
Oil, Geopolitics, and Occidental Petroleum: Here's Where the Stock Could Be in 12 Months
A lot has happened with Occidental Petroleum (NYSE: OXY) over the past year. The oil company sold its chemicals business and completed its debt reduction plan. Meanwhile, oil prices have surged due to the war with Iran. The surge in oil prices and the related geopolitical issues in the Middle East could be big catalysts for the oil stock over the next 12 months. Here's what I see ahead for Occidental.Image source: The Motley Fool. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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