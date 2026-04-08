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08.04.2026 17:33:00
Oil and fertilizer stocks get pummeled but are still well above levels before the Iran conflict
Of the S&P 500’s top 20 biggest decliners, 19 companies are in either the oil and gas or the fertilizer business, and the other one is in agriculture.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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