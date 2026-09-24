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24.09.2026 13:00:08
Oil and Gas PE Deals Plunge 60% as War, Price Shocks and Uncertainty Fuel Pullback
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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