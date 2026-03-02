|
02.03.2026 22:23:55
Oil and gas prices jump as conflict escalates
Experts have warned that a prolonged conflict could push global energy prices even higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|80,83
|2,76
|3,54
|Ölpreis (WTI)
|73,76
|2,53
|3,55
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX eröffnet mit deutlichen Verlusten -- DAX mit Abschlägen zum Auftakt -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt eröffnet am Dienstag schwächer. Auch der DAX startet mit Abschlägen. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag tiefer.