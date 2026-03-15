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15.03.2026 20:45:00
Oil at $100 Is a Bigger Threat to AI Stocks Than Most Investors Realize. Here's 1 Reason Why.
With the Middle East conflict continuing to carry on, oil prices have remained sharply elevated across the board. While many people associate higher oil prices with paying more to fill up their gas tank, there are implications as well for the growing artificial intelligence (AI) industry.Rising oil prices won't stop tools like ChatGPT or Gemini from working when you need recipe ideas or a summarized article, but they will affect the companies behind those tools.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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