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10.06.2026 00:42:05

Oil climbs after fresh US strikes on Iran over helicopter attack

The latest round of hostilities risks prolonging the near-total closure of the critical Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.
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