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29.09.2026 23:55:53
Oil climbs after Trump denies he is willing to ease sanctions on Iran
Brent heads for a roughly 14% monthly gain, with US West Texas Intermediate crude set for a 4% riseWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|99,48
|-2,83
|-2,77
|Ölpreis (WTI)
|89,42
|-3,45
|-3,71