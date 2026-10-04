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05.10.2026 00:36:48

Oil climbs after Yemeni Houthis attack Saudi Aramco sites

Strikes in Riyadh and the Khurais area raise concerns about production at the region’s top exporterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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