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18.08.2026 00:01:35

Oil climbs as fading US-Iran peace hopes raise supply risks

Both brent crude and US WTI crude contracts gained more than 5% last week following attacks on tankersWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Markt bewegt sich im Mittwochshandel auf positivem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentiert sich zur Wochenmitte unsicher. Die US-Börsen bewegen sich auf unterschiedlichen Seiten der Nulllinie. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.
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