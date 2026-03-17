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17.03.2026 07:35:27
Oil climbs as Iran steps up attacks across Gulf
Strikes hit Abu Dhabi upstream oil and gas project and tanker off Fujairah port in Gulf of OmanWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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