Ölpreis (Brent)

63,84
USD
0,58
0,74 %
05.12.2025 22:49:32

Oil climbs to 2-week high on Fed rate-cut signals, supply concerns

[NEW YORK] Oil prices edged up nearly 1 per cent to a two-week high on Friday (Dec 5) on increasing expectations the...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Ölpreis (Brent) 63,84 0,47 0,74
Ölpreis (WTI) 60,08 0,41 0,69

13:02 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12:40 KW 49: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
05.12.25 Vor Fonds-Schließung: So positionierte sich Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025
05.12.25 KW 49: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.12.25 Paul Singer investiert in Etsy, Pinterest & Co.: Die wichtigsten Aktien im Elliott-Portfolio in Q3 2025

Blick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.
