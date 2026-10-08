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08.10.2026 06:00:00
Oil companies are full speed ahead in the Middle East
Western groups look to new investment opportunities despite the chaos and heightened risks caused by the conflict with IranWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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