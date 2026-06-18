|
18.06.2026 20:15:00
Oil Companies are Sounding the Alarm on Inventories. Here's What You Need to Know.
The agreement between the United States and Iran to reopen the Strait of Hormuz is very positive. Already, Iranian oil tankers are moving through this critical supply chokepoint. Others will likely follow in short order, with tankers lining up for the journey. The price of oil has been falling, but that may be more a matter of perception than reality. Indeed, the ongoing warnings from key industry participants about oil inventories still stand. Here's what you need to know and why it could take longer than Wall Street seems to believe for the energy sector to return to normal again.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|79,19
|0,53
|0,67
|Ölpreis (WTI)
|76,60
|-0,19
|-0,25
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUSA und Iran unterzeichnen Absichtserklärung: ATX schließt mit Verlusten -- DAX beendet Handel etwas fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt zeigten sich am Donnerstag Verluste. Der DAX verzeichnete leichte Gewinne. An der Wall Street ging es aufwärts. An den Börsen in Asien entwickeln sich die Märkte in unterschiedliche Richtungen.