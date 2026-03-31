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31.03.2026 09:10:39
Oil could spike to US$200 if Hormuz remains shut, Fesharaki warns
Every week, 100 million barrels of oil is not going through, and every month, 400 million barrels are not going throughWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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