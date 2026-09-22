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22.09.2026 13:26:00
Oil could top $150 a barrel if supplies further tighten, Bank of America warns
If disruptions caused by fighting in the Middle East persist into spring 2027, Brent crude could spike above $150 a barrel, strategists at the bank said.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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