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24.06.2026 18:57:15

Oil Crashes, Gold Dumps, Stocks Yawn -- Oh, and Alphabet's Joining the Dow

The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) kept its modest winning streak alive on Wednesday, edging slightly higher while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) tagged along with even smaller gains. The moves grew larger by noon, but not by much.The indexes weren't the big story today. The real action was in commodities.Oil tumbled below $70 per barrel for the first time since the Iran conflict began in late February, and gold dropped nearly 3%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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