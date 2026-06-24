|
24.06.2026 18:57:15
Oil Crashes, Gold Dumps, Stocks Yawn -- Oh, and Alphabet's Joining the Dow
The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) kept its modest winning streak alive on Wednesday, edging slightly higher while the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) tagged along with even smaller gains. The moves grew larger by noon, but not by much.The indexes weren't the big story today. The real action was in commodities.Oil tumbled below $70 per barrel for the first time since the Iran conflict began in late February, and gold dropped nearly 3%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Goldpreis
|4 029,56
|28,85
|0,72
|Ölpreis (Brent)
|75,24
|2,10
|2,87
|Ölpreis (WTI)
|71,76
|1,42
|2,02
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.