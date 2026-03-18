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18.03.2026 17:06:53
Oil crosses $110 a barrel after gas field strike
Iran's military warned it would take "decisive action" in response to the strike on its energy infrastructure.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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