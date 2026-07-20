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21.07.2026 00:05:08
Oil dips after two-day gain as traders weigh Middle East outlook
Brent falls towards US$88 a barrel as West Texas Intermediate dips to trade near US$83Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|89,74
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|Ölpreis (WTI)
|83,15
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