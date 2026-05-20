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20.05.2026 18:28:23
Oil drops nearly 6% as two China-bound supertankers cross Strait of Hormuz
Brent crude falls to $105 a barrel and vessels bound for China and South Korea raise hopes of resumption of energy flowsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|103,95
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|Ölpreis (WTI)
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