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13.08.2026 00:22:55
Oil drops on lower demand forecasts despite deadlock in US-Iran talks
Opec lowers its world oil demand growth forecast for 2026 to 580,000 barrels per dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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