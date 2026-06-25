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26.06.2026 00:07:28
Oil edges lower amid resumption of strait shipments even as vessel hit near Oman
Brent and WTI crude are both set for losses of close to 7% this weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|73,09
|-1,75
|-2,34
|Ölpreis (WTI)
|69,23
|-2,69
|-3,74
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