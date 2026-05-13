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14.05.2026 00:32:48
Oil edges up ahead of Trump-Xi meeting in Beijing
China is the biggest buyer of Iranian oil despite sanctions pressure from the Trump administration.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|107,47
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|Ölpreis (WTI)
|103,43
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