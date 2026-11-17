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17.11.2026 23:01:52
Oil edges up on tanker attacks, expected US crude drop
The Brent benchmark has fallen 20% this monthWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|92,71
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|Ölpreis (WTI)
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