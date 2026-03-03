|
03.03.2026 07:02:54
Oil extends gains after new Iran threat to Gulf shipping
It comes after prices surged on Monday and as the US is set to announce plans to deal with the rising cost of energy.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|73,10
|1,87
|2,63
