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07.09.2026 01:36:36
Oil extends gains as US and Iran target ships in tit-for-tat attacks
Iran says a new restricted zone outside of Hormuz will be declared in the coming daysWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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