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12.06.2026 05:48:24
Oil Falls, Stocks Rise as Trump Signals Iran Peace Deal Takes Shape
Oil prices retreated and stocks rallied after President Trump called off plans for another day of strikes on Iran, saying that a peace deal could be within reach.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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