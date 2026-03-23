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23.03.2026 11:02:15
Oil falls and shares rebound after Trump says talks have been held to end war
The International Energy Agency chief says the war could lead to the world's worst energy crisis in decades.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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