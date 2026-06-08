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09.06.2026 00:03:10
Oil falls as investors await clarity after Iran-Israel halt attacks
One of the key issues Washington is pressing Teheran for in peace talks is the reopening of the Strait of HormuzWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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