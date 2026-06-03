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04.06.2026 00:14:58
Oil falls as Israel and Lebanon agree to conditional ceasefire
The oil market’s main focus remains the key waterway, through which one-fifth of global crude normally passesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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